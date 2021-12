पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 6 दिसंबर को होगी मुलाकात, टू-प्लस-टू वार्ता में शामिल होंगे ये मुद्दे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) छह दिसंबर को अपनी शिखर वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दिल्ली में 21 वां भारत-रूस शिखर वार्ता (India and Russia Two Plus Two Talk) दोनों नेताओं को क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और परस्पर हित के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराएगा.

यह उम्मीद है कि दोनों नेता अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उत्तपन्न स्थिति और कोविड-19 महामारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे. रूसी राष्ट्रपति शिखर बैठक के लिए छह दिसंबर को भारत की यात्रा करने वाले हैं. दोनों देशों की बीच होने वाली इस बातचीत में मुख्य रूप से राजनीतिक और रक्षा मुद्दे शामिल होंगे.

बागची ने छह दिसंबर को दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ताओं का ब्योरा देते हुए बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोयगु के साथ बैठक करेंगे. उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता करेंगे. दोनों बैठकों के बाद दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री ‘टू प्लस टू’ मंत्रीस्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु 5-6 दिसंबर को भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे. बागची ने कहा कि नवंबर 2019 में ब्रासीलिया में हुए ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यह पहली आमने-सामने की बैठक होगी.

