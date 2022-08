VIDEO: गणेश दर्शन के लिए पीयूष गोयल के निवास पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi), बुधवार शाम को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के निवास पर गणेश दर्शन के लिए पहुंचे. उन्‍होंने भगवान गणेश की सुंदर झांकी देखी और भगवान की पूजा की. वहीं घर में मौजूद लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi visited the residence of Union Minister Piyush Goyal & offered prayers on the occasion of #GaneshChaturthi

(Source: DD) pic.twitter.com/W45K0B1STg

— ANI (@ANI) August 31, 2022