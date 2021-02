PM मोदी आज असम-बंगाल के दौरे पर, हुगली में करेंगे रैली, देंगे कई सौगात

पीएम मोदी ने रविवार को ट्वीट कर हुगली में मेट्रो सेवा के विस्‍तार की जानकारी दी. उन्‍होंने ट्वीट किया- 'नवापाड़ा से दक्षिणेश्‍वर तक की मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्धाटन किया जाएगा. यह योजना काफी विशेष है. इस परियोजना से पवित्र काली माता मंदिर तक सफर में आसानी होगी.' दूसरे ट्वीट में उन्‍होंने लिखा- 'आपको यह जानकर खुशी होगी कि बारानगर और नवापाड़ा स्‍टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. इससे लोगों को बेहद मदद मिलेगी.'

From Hooghly, the extension of Metro Railway from Noapara to Dakshineswar will be inaugurated. This project is special because it will improve access to the sacred Maa Kali Temples at Kalighat and Dakshineswar. These temples are vibrant symbols of India’s great culture. pic.twitter.com/ojHnc8Ab1P