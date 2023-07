नई दिल्‍ली. पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्‍तर प्रदेश दौरे के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र बनारस भी गए. इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की. साथ ही उन्‍होंने कांग्रेस के राज में निर्णय नहीं ले पाने का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर खिंचाई की. पीएम ने अपने ही अंदाज में शुरुआत करते हुए कहा कहा, ‘मुझे पता है कि काशी के लोग सब संभाल लेंगे. आप लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है, वो गदगद होकर जा रहा है. यह बाबा की कृपा है. आज काशी सहित उत्तर प्रदेश को लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है. हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, यह उसका विस्तार है.’

इन योजनाओं में रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, घाटों से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई. पिछली सरकारों में गरीबों की पूछ नहीं थी. आज हर व्यक्ति तक योजना पहुंच रही हैं. आज हर अधिकारी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है. पहले की सरकारों से लोगों की शिकायत थी कि वे योजनाएं AC कमरों में बैठकर बनाती थी. जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है तब की सरकारों को पता नहीं चलता था.’

Delighted to be among the wonderful people of Kashi. Speaking at launch of development works aimed at enhancing ‘Ease of Living’. https://t.co/Y25dJKsRLD

— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2023