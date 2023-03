Japan PM India Visit: जापान के साथ द्विपक्षीय वार्ता, PM मोदी बोले- प्रधानमंत्री किशिदा की भारत यात्रा संबंधों को देगी गति

नई दिल्ली. जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) आज (20 मार्च) दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार को अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध पोस्ट-कोविड दुनिया के लिए भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए व्यापक बातचीत (Bilateral Talks) की. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं जापानी पीएम फुमियो किशिदा का भारत में स्वागत करता हूं. पिछले एक साल में पीएम फुमियो किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को महसूस किया है. उनकी आज की यात्रा इस गति को बनाए रखने के लिए फायदेमंद होगी.’

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पीएम मोदी ने कहा, ‘आज, मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को हमारी G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया. ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना हमारे G20 प्रेसीडेंसी का एक महत्वपूर्ण आधार है. वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखने वाली संस्कृति, सभी को एक साथ लाकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है. इसलिए हमने यह पहल की है. भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हमारे आपसी लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कानून के शासन के प्रति सम्मान पर आधारित है.’

#WATCH | I will announce my new plan on Free and Open Indo-Pacific (FOIP) at a lecture event hosted by ICWA. It gives me great pleasure to be able to unveil my new vision on the soil of India which is our indispensable partner in realising FOIP: Japanese PM Fumio Kishida pic.twitter.com/6Htwr1pqGq

— ANI (@ANI) March 20, 2023