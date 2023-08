नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) का भारत में स्वागत किया और उन्हें ‘तुलसी भाई’ कहकर संबोधित किया. टेड्रोस पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाले डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं. पीएम मोदी द्वारा ‘तुलसी भाई’ कहे जाने पर डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. घेब्रेयेसस ने कहा कि ‘मुझे नाम पसंद है क्योंकि यह एक औषधीय पौधा है और इसके कई फायदे हैं.’ डॉ. घेब्रेयेसस ने यह भी कहा कि सभी आय वर्ग के देशों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) में निवेश करना चाहिए

गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया और टेड्रोस का सम्मेलन में स्वागत किया. इस वीडियो में वह गुजराती नृत्य डांडिया करते दिख रहे हैं. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ‘मेरे अच्छे मित्र तुलसी भाई नवरात्र उत्सव में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं! डॉ. टेड्रोस, भारत में आपका स्वागत है.’ प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन के दौरान डब्ल्यूएचओ महानिदेशक को यह नाम दिया था.

VIDEO | “I like the name ‘Tulsi Bhai’ because it’s a medicinal plant and it has many benefits. So, I am happy to be called ‘Tulsi Bhai’, given the prominence of the plant,” says WHO director general @DrTedros on PM Modi calling him ‘Tulsi Bhai’. pic.twitter.com/8zihIbLWHR

