'मैं आपसे बहुत खुश हूं..., जब PM मोदी ने किया कर्नाटक के 'नाराज' बीजेपी नेता ईश्वरप्पा को कॉल, देखें VIDEO

शिवमोगा. कर्नाटक के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक केएस ईश्वरप्पा (KS Eshwarappa) ने हाल ही में चुनावी राजनीति से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उन्हें फोन किया और उनकी बीजेपी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सराहना की. पीएम मोदी ने कर्नाटक की शिवमोगा सीट से अपने बेटे को उम्मीदवार ना बनाए जाने के बावजूद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में लगे ईश्वरप्पा की सराहना की और कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उससे वह प्रभावित हुए हैं.

हाल ही में चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले ईश्वरप्पा ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वह फोन पर पीएम नरेंद्र मोदी से बात करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘आपने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है. मैं आपसे बहुत खुश हूं. इसलिए, मैंने आपसे बात करने का फैसला किया.’

पीएम मोदी ने किया ईश्वरप्पा को कॉल

वीडियो में पीएम मोदी को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि जब भी वह चुनावी राज्य कर्नाटक का दौरा करेंगे तो उनसे अवश्य मुलाकात करेंगे. इसके जवाब में ईश्वरप्पा ने पीएम मोदी से कहा कि भाजपा आगामी चुनाव जीतेगी. बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा, ‘मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मुझे फोन करेंगे. उनके फोन कॉल ने मुझे प्रेरित किया है. हम शिवमोगा शहर में चुनाव जीतेंगे. हम कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाने के लिए भी हर संभव प्रयास करेंगे.’

#KarnatakaElections2023 | PM Modi held a telephonic conversation with Karnataka BJP leader and former minister KS Eshwarappa.

