नई द‍िल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 7, लोक कल्याण मार्ग पर बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया. बच्चों ने चंद्रयान-3 की हाल की सफलता पर अपनी सकारात्मक भावनाएं साझा कीं और आगामी आदित्य एल-1 मिशन (Aditya L-1 Mission) के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया. पीएम मोदी (PM Modi) ने भी बच्‍चों से कई सवाल पूछे और बच्‍चों ने उनका जवाब बड़ी मासूम‍ियत और सहजता के साथ द‍िया.

बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी. प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की. बच्चों ने चंद्रयान-3 मिशन की हाल की सफलता पर अपनी सकारात्मक भावनाएं साझा कीं और आगामी आदित्य एल-1 मिशन के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया.

बच्चों की ओर से पीएम मोदी की कलाई पर चंद्रयान-3, जी-20 को प्रदर्श‍ित करने वाली राख‍ियां बांधी गईं. इन सबको देखकर पीएम मोदी भी बेहद खुश और प्रसन्‍न नजर आए. छोटे-छोटे बच्‍चों के साथ बातचीत करते हुए उनको बेहद खुश देखा गया. एक बच्‍चे ने जब कहा क‍ि चंद्रमा पर आपकी वजह से पहुंच गए तो पीएम मोदी ने कहा, ‘मेरी नहीं, वैज्ञान‍िकों की वजह से हम चंद्रमा पर पहुंचे.’

