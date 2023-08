नई दिल्‍ली. पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी कि अमृत महोत्‍सव के समापन के वर्ष पर देशवासीयों को स्‍वतंत्रता दिवस की बधाई दी. सोशल मीडिया के माध्‍यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह करीब छह बजे देश के नाम एक संदेश भेजते हुए उन्‍हें बधाई दी. इस दौरान पीएम ने लिखा, ‘आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं. आइए, इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं. जय हिंद!’ पीएम मोदी का बधाई संदेश हिन्‍दी और अंग्रेजी में है.

इस अवसर पर पीएम मोदी सुबह पहले राजघाट पहुंचे और राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की समाधि पर पुष्‍प अर्पित किए. पीएम आज लाल किले की प्राचीर से देश को 10वीं बार संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान यह आखिरी मौका होगा जब पीएम मोदी लाल किले से भाषण देंगे.

Best wishes on Independence Day. We pay homage to our great freedom fighters and reaffirm our commitment to fulfilling their vision. Jai Hind!

इस अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, ‘यह स्वतंत्रता हमें गुलामी के लंबे दौर, कठिनाइयों और निरंतर लड़ाइयों की भी याद दिलाती है, जो भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता के एकमात्र लक्ष्य से विचलित हुए बिना लड़ीं. भौगोलिक दृष्टि से विदेशी शक्तियों के विरुद्ध भारतीय जनता का यह संघर्ष व्यापक और सर्वव्यापी था. समाज के सभी वर्गों ने अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया.’

Happy Independence Day.

“On 15th August 1947, after many centuries, we were able to establish self-governance and organize an arrangement of self-rule as per our wishes; under our system, under our flag, over a large area of the Bharat.

This independence also reminds us of the… pic.twitter.com/IByt4C6w69

— RSS (@RSSorg) August 15, 2023