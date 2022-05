पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ईद-उल-फितर की बधाई, एकता और भाईचारे का दिया संदेश

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोमवार को देशवासियों को ईद-उल-फितर (Eid) की बधाई दी और सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘ईद-उल-फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं. यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए. सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं.’ दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में रविवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, इसलिए ईद-उल-फितर का त्योहार मंगलवार को मनाया जाएगा तथा सोमवार को 30वां और आखिरी रोज़ा रहा.

सऊदी अरब में भारत से एक दिन पहले ईद मनाई जाती है. भारत में इस बार पूरे 30 रोजे रखे गए, हालां‍कि कई बार चांद का दीदार पहले हो जाने पर 29 दिन के ही रोजे हो पाते हैं. ईद का त्‍योहार कई खुशियां लेकर आता है. कठिन रोजों के बाद ईद के दिन नए कपड़े पहनने और कई तरह के पकवान खाए जाते हैं. इस दिन अमन और चैन की दुआ मांगकर एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई और मुबारक दी जाती है. इस दिन लाचार, गरीब और जरूरतमंदों को दान भी दिया जाता है.

Best wishes on Eid-ul-Fitr. May this auspicious occasion enhance the spirit of togetherness and brotherhood in our society. May everyone be blessed with good health and prosperity.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 2, 2022