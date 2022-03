RRU के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बोले-आपने यूनिफॉर्म पहन ली तो ये मत सोचना की दुनिया आपकी मुठ्ठी में है

अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के दीक्षांत समारोह (Rashtriya Raksha University Convocation) में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपने यूनिफॉर्म पहन ली तो ये सोचने की गलती मत करना की दुनिया आपकी मुठ्ठी में है. उन्होंने कहा, ‘यूनिफॉर्म की इज्जत तब बढ़ती है, जब उसके भीतर मानवता होती है.यूनिफॉर्म की इज्जत तब बढ़ती है, जब उसमें करुणा का भाव होता है.’

यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद, कानून और व्यवस्था में भर्ती में सुधारों की आवश्यकता थी. लेकिन दुर्भाग्य से हम पीछे रह गए. पुलिस के बारे में एक धारणा है- उनसे दूर रहो, वही सेना के बारे में ये सच नहीं है. यह आवश्यक है कि पुलिस जनशक्ति को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वे लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें.

यहां पढ़े उनके भाषण की मुख्य बातें:-

>> पीएम बोले- राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आना मेरे लिए विशेष आनंद का अवसर है. ये विश्वविद्यालय, देशभर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है.

>> पीएम ने कहा, ‘रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी को जो चुनौतियां हैं, उनके अनुकूल हमारी व्यवस्था भी विकसित हो, और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है.

>> पीएम ने कहा- आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी. गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीय की सामूहिक सामर्थ्य का अहसास करा दिया था.

PM Shri @narendramodi dedicates new building of Rashtriya Raksha University to the nation.

https://t.co/11T3hMrmXT

— BJP (@BJP4India) March 12, 2022