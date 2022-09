VIDEO: पीएम मोदी ने बिना माइक जनता को किया संबोधित, फिर मांगी माफी, जानें क्या थी वजह

जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात राजस्थान के आबू रोड पर विशाल सभा को संबोधित किया. इसके लिए उन्होंने माइक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वह रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग करने के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे. जनतो को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है. और मुझे पहुंचने में देर हो गई. 10 बज गए हैं. मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून-नियम का पालन करना चाहिए. और इसलिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा. और आपका ये जो प्यार है, उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा.

#WATCH | At Abu Road in Rajasthan, PM Narendra Modi didn’t use a mic to address the huge gathering as he didn’t want to violate any rule of using loudspeaker post 10pm pic.twitter.com/8Q0SyKFkdI

— ANI (@ANI) September 30, 2022