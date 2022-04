पीएम मोदी ने रमजान की दी बधाई, कहा- मानवता की सेवा को बढ़ाने वाला है ये महीना

नई दिल्ली: आज से रमजान (Ramzan) के महीने की शुरुआत हो गई. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को पवित्र रमजान माह के शुरू होने शुभकामनाएं दी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रमजान के शुरू होने पर बधाई. ये पवित्र महीना गरीबों की सेवा के लिए प्रेरित करें.

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा रमजान की शुरुआत पर बधाई. “यह पवित्र महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करे। यह हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को और भी बढ़ाए.

Greetings on the commencement of Ramzan. pic.twitter.com/Q5YaWzaz38

