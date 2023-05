VIDEO: नए संसद भवन को बनाने वाले मजदूरों को PM मोदी ने किया सम्मानित, सौंपे शॉल और स्मृति चिन्ह

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन के निर्माण और उसके विकास में काम करने वाले मजदूरों को सम्मानित किया. नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले, पीएम मोदी ने श्रमिकों को पारंपरिक शॉल से सम्मानित करने के साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह सौंपे.

पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राजदंड ‘सेंगोल’ को भी लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर एक विशेष स्थान में स्थापित किया. नए संसद भवन में इसकी स्थापना से पहले पीएम मोदी को अधीनम संतों द्वारा ऐतिहासिक राजदंड सौंप गया था. अमृत ​​काल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ‘सेंगोल’ को स्थापित किया गया है.

#WATCH | PM Narendra Modi felicitates the workers who helped in the building and development of the new Parliament House. pic.twitter.com/r6TkOQp4PX

— ANI (@ANI) May 28, 2023