G7 Summit: म्यूनिख स्टेडियम में 7000 भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कोविड के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 जून को होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी दौरे पर जा रहे हैं. अपनी यात्रा के दौरान कई वैश्विक नेताओं के साथ बैठक के अलावा पीएम मोदी म्यूनिख में एक भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे. कई डांसर और कलाकार म्यूनिख में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी में लगे हैं और कोविड -19 के बाद सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम होने की उम्मीद कर रहे हैं. माना जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के बाद यह म्यूनिख में होने वाला सबसे बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम होगा. प्रधानमंत्री मोदी 26 जून को म्यूनिख के मशहूर ऑडी डोम स्टेडियम में करीब सात हजार भारतीयों को संबोधित भी करेंगे.

कार्यक्रम की तैयारी में जुटी एक डांसर कारमेन ने बताया, “मैं मूलतः यूनान से हूं. मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूं, लेकिन मेरे लिए यह एक नया अनुभव होगा. मुझे भारतीय संस्कृति पसंद है. इस तरह के खास कार्यक्रम में शामिल होने का अपना अलग ही अहसास है. वेलकम टू म्यूनिख मोदी जी.”

