PM मोदी ने BJP सांसदों से कहा- जितने चुनाव जीतते जाएंगे, विपक्ष के हमले बढ़ते जाएंगे, कड़ी टक्कर देने को रहे तैयार

BJP Parliamentary Party Meeting: व‍िपक्ष गौतम अडानी और हिंडनबर्ग (Hindenburg) मामले पर संयुक्‍त संसदीय कमेटी (JPC) की मांग को लेकर अड़ा हुआ है. दूसरी तरफ सत्‍ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का अपमान करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से माफी मंगवाने की मांग पर अड‍िग है.

ऐसे में दोनों पक्षों के शोर शराबे और हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है. इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही पूरी तरह से ठप है. ऐसे में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा (BJP) के संसदीय दल (Parliamentary Party Meeting) की बैठक में श‍िरकत की. संसद के पुस्तकालय भवन में आयोज‍ित मीट‍िंग में पीएम मोदी (PM Modi) ने व‍िपक्ष के हमलों से बचने के ल‍िए कड़ी टक्‍कर देने के ल‍िए तैयार रहने की सलाह दी है.

In BJP parliamentary party meet, PM Modi asks leaders to be ready for a “strong fight”

