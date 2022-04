पीएम मोदी ने दी देश को WHO-ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की सौगात

अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जामनगर में डब्ल्यूएचओ-ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया. इस मौके पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री सोमवार से ही गुजरात के दौरे पर हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदानोम घेब्रेयसस ने इस मौके पर कहा कि उनका भारत से विशेष जुड़ाव है. उन्होंने कहा, “मेरा भारत से विशेष जुड़ाव है. मैंने भारत से पारंपरिक दवाओं के बारे में सीखा, मैं अपने शिक्षकों का बहुत आभारी हूं.” डॉ. टेड्रोस अदानोम घेब्रेयसस सोमवार को ही अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे हैं.

उन्होंने आगे कहा, “डब्ल्यूएचओ-ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कोई संयोग नहीं है; मेरे भारतीय शिक्षकों ने मुझे पारंपरिक दवाओं के बारे में अच्छी तरह से सिखाया और मैं बहुत आभारी हूं. मैं भी ‘बॉलीवुड’ फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि स्विस आल्प्स ‘बॉलीवुड’ प्रशंसकों के लिए एक पसंदीदा जगह है.”

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the WHO-Global Centre for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat, in the presence of WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus and Mauritius PM Pravind Kumar Jugnauth. pic.twitter.com/JWPijwwFc7

— ANI (@ANI) April 19, 2022