5 नेशनल हाईवे और 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स, PM मोदी ने कर्नाटक को दी 28 हजार करोड़ रुपये की सौगात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे (PM Modi karnataka Visit) पर हैं. अपने दौरे के पहले दिन पीए मोदी ने राज्य को कई बड़ी सौगातें दीं. सोमवार को पीए मोदी ने बेंगलुरु में 28,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे.

जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास कार्यों का यह प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को लाभ पहुंचाएगा. उन्होंने कहा कि बेंगलुरू को ट्रैफिक जाम से मुक्त बनाने के लिए डबल इंजन वाली सरकार रेल, सड़क, मेट्रो और अंडरपास, फ्लाईओवर के निर्माण सहित हर संभव साधन पर काम कर रही है। हमारी सरकार बेंगलुरू के उपनगरीय क्षेत्रों के साथ बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Bengaluru | PM Narendra Modi inaugurates & lays foundation stone for rail and road infrastructure projects worth over Rs 28,000 crores in Karnataka pic.twitter.com/OnR9xqXPAM

— ANI (@ANI) June 20, 2022