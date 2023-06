नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा (Future Ready Civil Service) के लिए दिल्ली में अब तक के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया. ये कार्यक्रम प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र आयोजित किया गया. इसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ाना है. यह सम्मेलन सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCSCB)- ‘मिशन कर्मयोगी’ (Mission Karmayogi) के तहत आयोजित किया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी प्रशासनिक सेवा के क्षमता निर्माण के जरिये देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधार के समर्थक हैं. इस विजन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)- ‘मिशन कर्मयोगी’ की शुरुआत की गई. जिससे सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक सेवा तैयार की जा सके. यह सम्मेलन इसी दिशा में एक और कदम है. क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) ने इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को आयोजित किया है. यह सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और देश भर में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक कोशिश है.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the first-ever National Training Conclave at the International Exhibition & Convention Centre Pragati Maidan. pic.twitter.com/xSUQj2HAYt

— ANI (@ANI) June 11, 2023