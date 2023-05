New Parliament: पीएम मोदी ने राजदंड 'सेंगोल' को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास किया स्थापित, देखें ऐतिहासिक पल

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक ‘सेंगोल’ को स्थापित कर दिया. इससे पहले, नए संसद भवन का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वागत किया. फिर, तमिलनाडु के अधीनम के पुजारियों ने ‘राजदंड’ पर पुष्प अर्पित किए और पीएम मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन के हवन में शामिल हुए.

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘सेंगोल’ के समक्ष दंडवत प्रणाम किया और फिर अधीनम के पुजारियों ने उन्हें राजदंड सौंप दिया. ‘नादस्वरम’ की धुनों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजदंड ‘सेंगोल’ को नए संसद भवन लेकर गए, जहां उन्होंने इसे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित कर दिया. इस दौरान पीएम मोदी के साथ ओम बिरला भी मौजूद थे.

#WATCH | PM Modi installs the historic ‘Sengol’ near the Lok Sabha Speaker’s chair in the new Parliament building pic.twitter.com/Tx8aOEMpYv

