PM बनने का मन नहीं करता?...जब कलबुर्गी में बच्चों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखें VIDEO

नई दिल्ली. कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election 2023) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) राज्य के दौरे पर हैं. कलबुर्गी में रोड शो (Kalaburagi Road Show) से पहले पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात की. प्रधानमंत्री बच्चों के साथ काफी मजाकिया अंदाज में दिखे. पीएम मोदी ने बच्चों के सामने ऊंगलियों से कई एक्शन किए. बच्चों ने इसे देखा और दोहराया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने बच्चों से सवाल किया कि वो क्या बनना चाहते हैं? इस पुलिस एक बच्चे ने जवाब दिया कि वो पुलिस वाला बनना चाहता है. तो एक दूसरे बच्चे ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है.

इसके बाद पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा कि क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता. इस पर एक बच्चे ने कहा कि आपके जैसा बनना है. मालूम हो कि पीएम मोदी ने कलबुर्गी में रोड शो किया. इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से अभिवादन किया.

#WATCH | Karnataka: Prime Minister Narendra Modi had a light-hearted interaction with children in Kalaburagi earlier today, before the roadshow here. pic.twitter.com/HYOoei56xf

— ANI (@ANI) May 2, 2023