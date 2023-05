New Parliament: भाषण खत्म करते ही संसद में मौजूद नेताओं से मिले पीएम मोदी, गुफ्तगू करते आए नजर

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई संसद में लोकसभा में अपना भाषण समाप्त करने के बाद कई नेताओं से बातचीत की. इससे पहले, उन्होंने संसद के नए भवन को 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब करार देते हुए कहा कि यह इमारत समय की मांग थी और इसके कण-कण से ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के दर्शन होते हैं. उन्होंने संसद के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के निकट स्थापित ‘राजदंड’ (सेंगोल) सभी को प्रेरणा देता रहेगा.

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संसद के नए भवन का कण-कण गरीब को समर्पित है. पीएम मोदी ने कहा, ‘यह सिर्फ एक भवन नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है. यह विश्व को भारत के दृढ़संकल्प का संदेश देता है. यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है.’

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with several leaders after concluding his speech in Lok Sabha in the new Parliament. pic.twitter.com/NWiWZA1WRW

— ANI (@ANI) May 28, 2023