VIDEO: किसी ने गाना सुनाया तो किसी ने पेंटिंग गिफ्ट की... केरल की पहले वंदे भारत ट्रेन में बच्चों संग ऐसा रहा PM मोदी का सफर

तिरुवनंतपुरम: पीएम नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे हुए हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. आज यानी मंगलवार को पीएम मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है. रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले, उन्होंने ट्रेन की एक कोच के अंदर स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ बातचीत की. पीएम मोदी का बच्चों के साथ हुए संवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

ANI की ट्वीट के अनुसार, वीडियो में बच्चे पीएम मोदी को गाना सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ उन्हें पेंटिंग गिफ्ट कर रहे हैं. पीएम मोदी को एक बच्चा स्वच्छता पर कविता सुनाते हुए दिखाई दे रहा है. बच्चे की कविता सुनने के बाद पीएम मोदी उससे सवाल करते हैं कि रेलवे प्लेटफार्म स्वच्छ लगा? बच्चा जवाब देता है कि बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा था जैसे मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूं.

