देशभर के युवा नागरिकों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, दी बेहद खास सलाह

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा नागरिकों को ‘अधिक से अधिक पढ़ने’ की सलाह देते हुए उनसे प्रेरणा हासिल करने के लिए जीवनियां एवं आत्मकथाएं पढ़ने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा, ‘ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और अगर आपको मौका मिलता है तो जीवनियां और आत्मकथाएं पढ़ें. ये किताबें आपको प्रेरित करेंगी और आप उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं.’

प्रधानमंत्री ने उन्हें यह भी सलाह दी कि जब भी वे किसी व्यक्ति के पास जाएं या किसी स्थान की यात्रा करें तो चीजों को ध्यान से देखें और नोट्स भी लें.

प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर युवाओं से बातचीत के दौरान यह बात कही. इस दौरान उन्होंने उनकी आकांक्षाओं के बारे में भी सुना. उन्होंने छात्रों और युवाओं से बातचीत की और उनसे नेताजी के उन गुणों के बारे में पूछा, जिन्हें वे अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे.

Had a lively interaction with a group of youngsters from across the country who were a part of the ‘Know Your Leader’ programme. Here are highlights from this programme. pic.twitter.com/0MZRZ5L5lx

— Narendra Modi (@narendramodi) January 24, 2023