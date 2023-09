नई दिल्ली. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मनीकंट्रोल (Moneycontrol) को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भारत की जी-20 अध्यक्षता (G-20 Presidency), वैश्विक कल्याण के प्रति भारत के नजरिये, हमारे देश के विकास की प्रगति और बहुत कुछ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार सामने रखे. आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक ट्वीट में पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी. G-20 शिखर सम्मेलन से पहले ‘मनीकंट्रोल डॉटकॉम’ पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है. इसमें वैश्विक मंच पर भी ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ के मंत्र की सफलता को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि G-20 की अध्यक्षता से भारत ने दुनिया का नजरिया बदला है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ वैश्विक संबंधों में भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा कि ‘भारत के पक्ष में जो बात काम कर रही है, वह यह है कि हम विकासशील दुनिया के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं. जिसमें अफ्रीकी संघ के देशों जैसे जी-20 ग्रुप में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले देशों के हित भी शामिल हैं. शायद G-20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब विकासशील दुनिया की तिकड़ी- इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील एक साथ आगे आए हैं. यह तिकड़ी ऐसे महत्वपूर्ण समय में विकासशील दुनिया की आवाज को बुलंद कर सकती है, जब दुनिया में जियो-पोलिटिकल तनाव बढ़ गया है.’

Shared my thoughts on various issues relating to India’s G20 Presidency, India’s vision for global well-being, our development strides and more in this interview with @moneycontrolcom. https://t.co/ZdeCx6e2h0 https://t.co/9Sk12HJ18Z

— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2023