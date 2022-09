Kerala: पीएम मोदी ने कोच्चि में मेट्रो स्टेशन के दूसरे चरण समेत कई रेलवे परियोजना की रखी आधारशिला

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज गुरुवार से केरल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. केरल दौरे के पहले पीएम मोदी ने कोच्चि में एक जनसभा को संबोधित किया और साथ ही कांची कामकोटि पीठम स्तूप का दौरा किया. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण समेत कई परियोजनाओं का उद्धाटन और आधारशिला भी रखी.

पीएम मोदी ने यहां तीन रेलवे स्टेशनों- एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम टाउन और कोल्लम के पुनर्विकास की आधारशिला रखी. इस मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पीएम का अनिनंदन भी किया.

शाम चार बजे यहां पहुंचे प्रधानमंत्री ने कुरुप्पंथरा-कोट्टायम चिंगवनम खंड को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे की 27 किलोमीटर की दोहरी लाइन का उद्घाटन किया। यह 750 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुई है.

Kochi | PM Modi lays the foundation stone for Phase II of Kochi Metro and redevelopment of three railway stations- Ernakulam Junction, Ernakulam Town and Kollam pic.twitter.com/yjaYKfyj8F

— ANI (@ANI) September 1, 2022