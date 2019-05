Strongly condemn the despicable attack on our security personnel in Gadchiroli, Maharashtra. I salute all the brave personnel. Their sacrifices will never be forgotten. My thoughts & solidarity are with the bereaved families. The perpetrators of such violence will not be spared. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2019

Maharashtra CM Devendra Fadnavis: Anguished to know that our 16 police personnel from Gadchiroli C-60 force got martyred in a cowardly attack by naxals today. My thoughts and prayers are with the martyrs’ families. I’m in touch with DGP and Gadchiroli SP. pic.twitter.com/5l6t0eShBe

We are deeply saddened by the deadly attack on our jawans. We strongly condemn this act of violence & salute our brave hearts for their sacrifice & service. We pray for the families of the victims & wish the injured a swift recovery.

Anguished to learn about the cowardly attack on our security personnel in the Gadchiroli area of Maharashtra. Loss of life of these brave soldiers is an irreparable loss. Their sacrifices will not go in vain. My deepest condolences with the bereaved families.

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने पुलिस की दो गाड़ियों को निशाना बनाकर IED के ज़रिए ब्लास्ट कर दिया. इस हमले में 16 जवानों के शहीद होने की ख़बर सामने आ रही है. मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की ये गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए निकली थीं. धमाका तब हुआ जब सी-60 कमांडो की यूनिट का दस्ता वहां से गुज़र रहा था. इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर वहां हमला कर दिया..प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों द्वारा किए गए इस हमले की निंदा की है. पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा- 'मैं सभी जवानों को नमन करता हूं. उनका ये बलिदान भुलाया नहीं जाएगा. मेरी भावनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. ऐसी हिंसा करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.'वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुझे मालूम चला कि आज नक्सलियों के कायरतापूर्ण हमले में हमारे 16 पुलिसकर्मी शहीद हो गए. मेरी प्रार्थनाएं शहीदों के परिवारों के साथ हैं. मैं डीजीपी और गढ़चिरौली और एसपी के संपर्क में हूं.वहीं कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर इस हमले में मारे गए जवानों के प्रति शोक ज़ाहिर किया गया है. कांग्रेस की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि हम अपने जवानों पर घातक हमले से बहुत दुखी हैं. हम हिंसा के इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और उनके बलिदान और सेवा के लिए हमारे बहादुर दिलों को सलाम करते हैं. हम पीड़ितों के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि जिस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, पुलवामा में शहीद हुए. आतंकवाद किसी जाति-धर्म से नहीं है. कोई ऐसी शक्ति है जो देश को खोखला करना चाहती है, राज्य और केंद्र के सरकार मिलकर नक्सलवाद खत्म करेंगे. राउत ने कहा कि नक्सलवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे कुछ लोग राजनीति के ज़रिये संसद और विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं. भीमाकोरेगांव के पीछे भी ऐसे ही लोग और ऐसे ही बुद्धिजीवियों पर भी रोक लगना चाहिये. राउत ने कहा कि यह दुख क्रोध का विषय है और हर तरह के आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए.वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि- महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में हमारे सुरक्षाकर्मियों पर कायरतापूर्ण हमले के बारे में जानकारी मिली. इन बहादुर सैनिकों की मृत्यु एक अपूर्णीय क्षति है. उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदना है.