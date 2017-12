This year was 350th ‘Prakash Parv’ of Guru Gobind Singh ji. Illustrious life of Gobind Singh ji, full of instances of courage & sacrifice is a source of inspiration to all of us: PM Modi #MannKiBaat pic.twitter.com/dTcTjoOIBd

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को देशवासियों से 'मन की बात' की. पीएम मोदी की 'मन की बात' का यह 39वां एपिसोड था. पीएम ने 'मन की बात' में देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने न्यू इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि देशवासी पॉजीटिव इंडिया से प्रोग्रेसिव इंडिया की ओर कदम बढ़ाएं. खुद आगे बढ़ें और देश को भी आगे बढ़ाएं.पीएम ने नए साल में युवाओं से खुद को वोटर के रूप में रजिस्‍टर कराने की अपील की. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए 1 जनवरी विशेष दिन है. जो लोग वर्ष 2000 या उसके बाद जन्‍मे हैं, वे 1 जनवरी 2018 से वोटर बनना शुरू हो जाएंगे. भारतीय लोकतंत्र न्‍यू इंडिया वोटर्स का स्‍वागत करता है.' मोदी ने कहा, 'वोट की शक्ति, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है. लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ‘वोट’ सबसे प्रभावी साधन है.'मोदी ने कहा कि सकारात्मकता और उत्साह से भरा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है. कोई भी चुनौती स्वीकार कर उससे जीत सकता है. खुद में सकारात्मकता लाएं. प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घंटों बाद वक्‍त बदल जाएगा, लेकिन हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. हम सकारात्मक बातें करेंगे.न्यू इंडिया पर पीएम मोदी ने कहा कि जब हम नए भारत की बात करते हैं, तो इसका मतलब है ऐसा भारत, जो जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त हो. गंदगी और गरीबी से मुक्त हो. सभी के लिए समान अवसर हो. एक ऐसा भारत जहां शांति, सद्भावना और एकता हो.मोदी ने कहा कि कई लोग हैं जो अपने-अपने स्तर पर सकारात्मक कार्य कर रहे हैं. इससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है. यही तो न्यू इंडिया है. जिसका हम सब मिलकर निर्माण कर रहे हैं.मोदी ने कहा-क्या हम हर जिले में एक मॉक पार्लियामेंट बना सकते हैं. जहां, 18 से 25 साल के युवा मिल बैठ कर न्यू इंडिया पर मंथन करें. नए रास्ते खोजें. योजनाएं बनाएं कि कैसे हम हमारे संकल्पों को 2022 से पहले सिद्ध करेंगे.मोदी ने युवाओं के लिए कहा- 'आज युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं. स्किल डेवलपमेंट से लेकर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे यहां युवा आगे आ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं. मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए, ताकि इन सारे अवसरों की जानकारी इन युवाओं को एक साथ एक जगह पर मिल सके.'पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर की अंजुम बशीर खान खट्टक का जिक्र किया. अंजुम ने विपरीत परिस्थितियों से हार न मानते हुए अपनी सकारात्मक सोच की बदौलत कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी KAS एग्जाम पास किया है.मुस्लिम महिलाओं की हज यात्रा का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने हज यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम महिला के अपने पुरुष अभिभावक के बगैर जाने की पाबंदी से 'महरम' कहा जाता है, उसे संज्ञान में लिया है. आजादी के 70 साल बाद भी यह भेदभाव कायम था. अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अब इस पाबंदी को हटा दिया है.मोदी ने कहा कि 26 जनवरी 2018 का दिन खास तौर पर याद किया जाएगा. क्योंकि, गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आसियान के सभी 10 देशों के नेता मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं. ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है.पीएम ने कहा कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक स्वच्छता सर्वे होने वाले हैं. अपनी गली, मोहल्ले और शहर को साफ-सुथरा रखने में अपना अमूल्य सहयोग दें.मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सब नए साल में नए उत्साह और ऊर्जा के साथ प्रवेश करें.बता दें कि पीएम मोदी की 'मन की बात' का प्रसारण ऑल इंडिया रोडियो, दूरदर्शन और पीएम मोदी मोबाइल ऐप पर किया गया. इसके अलावा आकाशवाणी के क्षेत्रीय भाषाओं में भी 'मन की बात' का प्रसारण हुआ.