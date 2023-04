पीएम मोदी ने 'मन की बात' के 99 एपिसोड तक जनता से संवाद किया, लेकिन राजनीति पर कुछ नहीं कहा: गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि ‘मन की बात’ एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 99 एपिसोड तक जनता से संवाद किया, लेकिन इन एपिसोड में राजनीति को लेकर एक भी बात नहीं की. उन्होंने कहा, “देश की शक्ति को संगठित करने का काम ‘मन की बात’ प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया, लोकतंत्र की सफलता को 99 एपिसोड के जरिए उतारा गया.”

‘मन की बात’ राष्ट्रीय कॉनक्लेव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘लोकतंत्र में पीएम मोदी के बड़े योगदान हैं. उन्होंने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण को राजनीति से दूर किया. सिर्फ परफॉर्मेंस ही मापदंड है, उससे लोकतंत्र को नई दिशा मिली.’

#WATCH | During the 99 episodes of Mann Ki Baat, PM Modi did not talk about political things despite being a politician. I don’t think there is any such dialogue in the world: Union Home Minister Amit Shah at National Conclave on Mann Ki Baat@100 pic.twitter.com/43EtEZUgQK

— ANI (@ANI) April 26, 2023