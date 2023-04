नई द‍िल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ‘मन की बात’ (Mann Ki Baat) प्रोग्राम के 100वें एप‍िसोड को आज आकाशवाणी पर प्रसार‍ित क‍िया गया. आकाशावाणी के करीब 500 केंद्रो पर इसका सीधा प्रसारण क‍िया. साथ ही दुन‍िया के कई देशों में भी इसका लाइव प्रसारण क‍िया गया ज‍िससे व‍िदेशी धरती से भी पीएम मोदी का एति‍हास‍िक 100वां एप‍िसोड सुना गया. भारतीय जनता पार्टी की ओर से 100वें एप‍िसोड (Mann Ki Baat’s 100th Episode)को देशभर के कोने-कोने तक पहुंचाने और उससे जोड़ने के ल‍िए खास इंतजाम किए गए थे. पीएम मोदी को लाइव सुनने ल‍िए ज‍िन जगहों पर वीड‍ियो स्‍क्रीन‍िंग की व्‍यवस्‍था की गई थी उसमें बड़ी संख्‍या में भाजपा नेताओं के साथ आम लोगों ने उत्साह के साथ श‍िरकत की.

पीएम मोदी ने राष्‍ट्र को संबोधित करते हुए श्रोताओं को बधाई दी. उन्‍होंने कहा कि ‘मन की बात‘ प्रोग्राम (Mann Ki Baat’s 100th Episode) उन सबसे जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्‍यक्ति है. मोदी ने ‘मन की बात’ के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए भी आभार जताया. उन्‍होंने यह भी कहा कि उनके प्रेम से वे कई बार भावुक भी हुए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्‍लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है वे नायक हैं जिन्‍होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है.

पीएम के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुनने के ल‍िए गुजरात के भावनगर ईस्‍ट (Bhavnagar East) की व‍िधायक सेजलबेन राजीवकुमार पांड्या क्षेत्र के उत्तर सरदारनगर वार्ड स्थित शीतला माता मंदिर में पहुंची. वहां उन्‍होंने पीएम मोदी का कार्यक्रम सुना और मार्गदर्शन ल‍िया. इस अवसर पर बड़ी संख्‍या में क्षेत्र की जनता भी मौजूद रही ज‍िसको व‍िधायक ने संबोध‍ित भी क‍िया.

Massive turnout today at #Nandigram for PM’s 100th #MaanKiBaat program. Large number of women have tuned in today. Always a pleasure to be hearing our PM speak and also to be able to bond & connect with our Karyakartas here. LoP #SuvenduAdhikari is also present. [NDG Bangla Live] pic.twitter.com/aCeK7yQn28

पश्‍च‍िम बंगाल में व‍िपक्ष के नेता सुवेंद्र अध‍िकारी का कहना है क‍ि बंगाल के नंदीग्राम में भी प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात कार्यक्रम का लाइव स्‍कीन‍िंग प्रोग्राम आयोज‍ित क‍िया. यहां पर बड़ी संख्‍या में लोग मौजूद रहे. खासकर महि‍लाओं की बड़ी संख्‍या दर्ज की गई. पीएम को बोलते हुए सुनना और यहां हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना खुशी की बात है.

Watching the 100th episode of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji’s #MannKiBaat at booth number 214 of the Pipili assembly constituency, Puri. #MannKiBaat100 pic.twitter.com/sfVY73gMqQ

भाजपा के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता संब‍ित पात्रा ओड‍िसा के पीपली व‍िधानसभा क्षेत्र की बूथ संख्‍या 214 पर आयोज‍ित मन की बात कार्यक्रम में जुड़ने के ल‍िए पहुंचे. यहां पर उन्‍होंने आम लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एप‍िसोड को देखा और सुना.

तेलंगाना के सरूरनगर में भी इस कार्यक्रम की लाइव स्‍ट्रीम‍िंग का आयोजन क‍िया गया. GHMC सरूरनगर नगरसेवक अकुला श्रीवानी ने कहा क‍ि सालों पहले हर रविवार को महाभारत देखना एक दिनचर्या हुआ करती थी अब मोदी जी के “मन की बात” हर परिवार के रविवार की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. इसमें सभी गतिविधियों को समायोजित कर अच्‍छे से लोगों तक पहुंचाने का काम क‍िया जाता है.

Years back watching Mahabharat every Sunday was a routine now Modi Ji’s” Mann ki Baat” has become part of every family’s Sunday routine once a month.

All other activities are adjusted accordingly..🙏👏👏#MannKiBaat100#MannkiBaat100Episode @narendramodi pic.twitter.com/ZUkJpzmyrZ

— Akula Srivani (@akula_srivani) April 30, 2023