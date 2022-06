राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है. ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई. कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात थी. फिलहाल राष्ट्रपति भवन या फिर प्रधानमंत्री ऑफिस से इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं.

राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें जारी की गई है. लेकिन ये मुलाकात कितनी देर तक चली और किन मुद्दों पर चर्चा हुई फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, called on President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/NfE5aUPkdj

— President of India (@rashtrapatibhvn) June 19, 2022