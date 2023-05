VIDEO: पीएम मोदी पर बेंगलुरु की जनता ने दिल खोलकर लुटाया प्यार, बारिश भी नहीं बनी रुकावट

बेंगलुरु. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के सिर्फ तीन दिन बाकी रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में करीब 10 किलोमीटर लंबा एक मेगा रोड शो किया, जिसमें सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में उत्साही भीड़ उमड़ पड़ी. फूलों से सजे एक विशेष वाहन पर सवार पीएम मोदी ने सड़क के दोनों तरफ जुटी भीड़ और आसपास की इमारतों में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जो लगातार ‘मोदी, मोदी’ के नारे लगा रहे थे.

रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बेंगलुरु की जनता ने खूब प्यार लुटाया. सुबह की बारिश भी बेंगलुरु के लोगों को पीएम मोदी पर प्यार बरसाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आने से नहीं रोक सकी. पीएम मोदी का यह रोड शो थिप्पसंद्र में केंपेगौड़ा की प्रतिमा से शुरू होकर ट्रिनिटी सर्कल तक गया.

Watch the phenomenal fervour in Bengaluru for PM Modi!#NannaVoteModige pic.twitter.com/L6Mw13DRmB

— BJP LIVE (@BJPLive) May 7, 2023