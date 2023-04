VIDEO: पीएम मोदी का बेंगलुरु में विशाल रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़े लोग, प्रधानमंत्री पर की पुष्पवर्षा

बेंगलुरु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी राज्य कर्नाटक के उत्तर बेंगलुरु क्षेत्र में एक विशाल रोड शो किया, जहां भारी भीड़ देखने को मिली. मोदी राज्य में अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित करने के बाद शाम करीब पांच बजे बेलगावी जिले के कुडाची से यहां पहुंचे. उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन में सवार होकर रोड शो में हिस्सा लिया.

रोड शो के दौरान भगवा टोपी पहने मोदी के साथ उत्तर बेंगलुरु के सांसद डी.वी. सदानंद गौड़ा और भाजपा विधान परिषद सदस्य सी. नारायणस्वामी थे. प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और उन पर पुष्पवर्षा की.

Thank you Bengaluru! I’m happy to see several first time voters coming to bless us. pic.twitter.com/ix1DW0R1oK

— Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2023