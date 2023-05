बेंगलुरु में PM मोदी के रोड शो का भव्य नजारा, खुद प्रधानमंत्री ने शेयर किया VIDEO, बताया क्या रहा खास

बेंगलुरु. कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections) में महज चार दिन बचे होने के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को बेंगलुरु में एक भव्य रोड शो किया. इस दौरान, वह सड़क के दोनों तरफ इकट्ठा भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए. प्रधानमंत्री ने इस रोड शो का एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी पीले और नारंगी फूलों से लदी गाड़ी पर लोगों का अभिवादन कर रहे है. वहीं सड़क के किनारे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों के मुताबिक, बेंगलुरु दक्षिण के सोमेश्वर भवन आरबीआई ग्राउंड से मल्लेश्वरम के सांके टैंक तक का यह रोड शो लगभग तीन घंटे में पूरा हुआ. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का रोड शो दक्षिण और मध्य बेंगलुरु के कई हिस्सों में लगभग दर्जन भर विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा. सूत्रों के अनुसार, रोड शो में बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या और बेंगलुरु मध्य के सांसद पी सी मोहन भी प्रधानमंत्री के साथ थे. उन्होंने बताया कि एक विशेष वाहन पर सवार मोदी ने सड़क के दोनों तरफ जुटी भीड़ और आसपास की इमारतों में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

सूत्रों के मुताबिक, रोड शो में कई जगहों पर ‘त्योहार सरीखा नजारा’ था और भीड़ में मौजूद कई लोग ‘मोदी, मोदी’, ‘जय बजरंगबली’ व ‘भारत माता की जय’ जैसे नारे लगा रहे थे. उन्होंने बताया कि कई जगहों पर लोगों ने ढोल-नगाड़ों की आवाज के बीच धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री के काफिले पर फूल बरसाए. सूत्रों के अनुसार, मोदी ने भी अपने वाहन पर पड़े फूल उठाकर लोगों पर बरसाए.

Here is why today was so special in Bengaluru… pic.twitter.com/PMb5LPBOJl

— Narendra Modi (@narendramodi) May 6, 2023