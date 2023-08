नई दिल्ली. पाकिस्तानी मूल की कमर मोहसिन शेख, जिन्हें नरेंद्र मोदी की राखी बहन भी कहा जाता है, इस रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री को राखी बांधने के लिए नई दिल्ली आएंगी. मोहसिन शेख पिछले 30 साल से हर साल पीएम मोदी को राखी भेज रही हैं.

कमर मोहसिन शेख, जो अपनी शादी के बाद पाकिस्तान से भारत आ गईं, ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “इस बार मैंने ‘राखी’ खुद बनाई है. मैं उन्हें (पीएम मोदी) कृषि पर एक किताब भी उपहार में दूंगी क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक है. पिछले दो-तीन वर्षों से, मैं कोविड-19 के कारण जाने में असमर्थ थी, लेकिन इस बार, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी.”

शेख ने आगे कहा, ‘मैंने उनके लिए विशेष रूप से लाल रंग की राखी बनाई है. लाल रंग को शक्ति का प्रतीक माना जाता है…पहले मैंने उनके लिए गुजरात का मुख्यमंत्री बनने की प्रार्थना की थी और वह बने. मैं जब भी राखी बांधती थी, तो उनके प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करती थी. उनकी प्रतिक्रिया हमेशा सकारात्मक होती थी, वे कहते थे कि भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे. अब, वह पीएम के रूप में देश के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं.’

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Qamar Mohsin Shaikh, PM Narendra Modi’s rakhi sister says, “This time I have made the ‘Rakhi’ myself. I will also gift him (PM Modi) a book on agriculture as he is fond of reading. For the last 2-3 years I was unable to go due to Covid but this time I… pic.twitter.com/BMbbNrRyOP

— ANI (@ANI) August 22, 2023