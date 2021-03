युवकों को गाता देख PM मोदी भी खुद को नहीं रोक पाए, तारीफ में कहा- 'बहुत बढ़िया'

सुनो और महसूस करो इस एहसास कोAll heros are failed.... before..... these singers...Please Support and encourage our local talent... pic.twitter.com/ZuHG91zHvs — तैमूर का जीजा (@brijeshchaodhry) March 9, 2021

They seem like a full orchestra!! — Palak Shah (@palakshahjourno) March 10, 2021

They need to be recorded in a studio and made famous — Sehar Ashrafi (@seharashrafi) March 10, 2021

Wowowowow!!!!!!!!! ✨✨✨ these two talented men need to be present in Bhole Baba satsang!!! Log magn ho kar Shiv ke dhun mein nachne lagenge. Wwwow!!! best wishes. Incredible talent in India. Bhakti + Talent + Sharing in satsang === powerful immersion — Ritika Sinha (@Ritikas93686761) March 9, 2021

Perfect start to the day. This is the true use of SM. So peaceful and Relaxing. #Recognition https://t.co/DLumwGnnpO — Mr. Pritam (@capritampadhi) March 10, 2021

भारत (India) में हुनरमंदों की कमी नहीं है. हालांकि, सोशल मीडिया और इंटरनेट (Internet) से पहले कितने ही टैलेंट्स व्यर्थ हो गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है. सोशल मीडिया की मदद और लोगों की जागरूकता ने शहरों और गांवों के ऐसे कई सितारों को एक मंच तैयार कर के दिया है. हाल ही में इसका एक उदाहरण नजर आया, जब दो लोक कलाकार अपनी आवाज और संगीत के कारण वाहवाही बटोरते हुए नजर आए. खास बात है कि इन लोगों की तारीफ करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का नाम भी शामिल है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ दिनों पहले ब्रजेश चौधरी नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में दो लोग सड़कों पर लोक गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं. इनमें से एक युवक राजस्थान का मशहूर वाद्य यंत्र रावण हत्था बजा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य युवक डफली बजा रहा है.वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने लिखा 'सुने और महसूस करें इस एहसास को.' साथ ही यूजर ने दावा किया है कि इन दोनों के सामने बड़ी-बड़ी हस्तियां भी फेल हैं. साथ ही उन्होंने स्थानीय कलाकारों और हुनरमंद लोगों की मदद करने की भी अपील की है.शेयर होने के बाद वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जल्द ही वायरल हो गया. यूजर्स इसे जमकर शेयर करने लगे. इसी बीच पीएम मोदी की नजर भी इस वीडियो पर पड़ी. महाशिवरात्रि से पहले प्रधानमंत्री ने भी इस वीडियो को रीट्वीट कर लिखा है 'बहुत बढ़िया.' वीडियो में दोनों युवक भगवान शिव को लेकर गीत गा रहे हैं. पीएम के शेयर करने के बाद यह वीडियो यूजर्स के बीच और भी लोकप्रिय हुआ और इसे शेयर किया जाने लगा. लोग वीडियो में नजर आ रहे दोनों युवकों की खूब तारीफ कर रहे हैं.