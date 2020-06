Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020



Anguished to learn about the sad and untimely demise of the young and very talented actor Sushant Singh Rajput. He will always be remembered for his contribution to Indian cinema. My deepest condolences to his family, friends and followers.

— Amit Shah (@AmitShah) June 14, 2020



हिंदी फ़िल्मों के युवा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का समाचार स्तब्ध करने वाला है।

उनकी अभिनय क्षमता, प्रतिभा और कौशल के लोग क़ायल था। उनका यूँ चले जाना पीड़ादायक है और यह फ़िल्मजगत के लिए एक बड़ा नुक़सान है।ईश्वर उनके परिवार एवं प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दे।



— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 14, 2020



Shocked to learn that super talented actor #SushantSinghRajput is no more.He was from my city Patna. Remember meeting him in Rashtrapati Bhawan during oath taking ceremony last year. He had told me that his family lived in Rajiv Nagar,Patna. He had miles to go. He left too soon.

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 14, 2020



Shocked & saddened to hear about the sudden demise of Sushant Singh Rajput. May God give strength to his family, fans & loved ones 🙏🏼

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 14, 2020



Deeply saddened to learn about the passing away of the young and talented actor, Shri Sushant Singh Rajput.

He brought to life several memorable characters on the silver screen. #SushantSingh pic.twitter.com/60uTzQSSnU

— Vice President of India (@VPSecretariat) June 14, 2020

