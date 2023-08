नई दिल्‍ली. बिक्‍स सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज ग्रीस पहुंच गए हैं. ग्रीस की राजधानी एथेंस में पीएम मोदी ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान आज कदम रखा. एयरपोर्ट पर भारतीय पीएम का भव्‍य स्‍वागत किया गया. 40 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस का दौरा कर रहा है. ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के विशेष न्योते पर पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं. ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेत्रिटिस ने एथेंस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया.

हजारों की संख्‍या में लोग पीएम नरेंद्र मोदी के स्‍वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे. इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए. भारतीय पीएम ने लोगों को निराश नहीं किया और गर्मजोशी के साथ उनसे मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथेंस के होटल ग्रांडे ब्रेटेन में रुके हैं. भारतीय पीएम जब होटल पहुंचे तो प्रवासी भारतीयों की वहां भीड़ लग गई. होटल के बाहर पीएम के आगमन का इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासियों के एक सदस्य ने कहा, “हमें भारतीय होने पर गर्व है… हम बहुत उत्साहित हैं. आपका स्वागत है, मोदी जी!”

यूरोपीय देश ग्रीस की आखिरी उच्च-स्तरीय यात्रा सितंबर 1983 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहां यात्रा की थी. प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ग्रीस के पीएम मित्सोताकिस के साथ बातचीत करेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय पीएम की यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापार, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, निवेश खंड का विस्तार, रक्षा साझेदारी बढ़ाना और जहाज निर्माण उद्योग पर विचार करेंगे.

पीएम मोदी के ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोलू से भी मुलाकात करने की उम्मीद है. पीएम मोदी की एक दिवसीय ग्रीस यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘प्रधानमंत्री अज्ञात सैनिक के मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद वे ग्रीस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, ग्रीक प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और दोनों पक्षों के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे. प्रस्थान करने से पहले, प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे, जो चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं.’

पिछले लगभग एक साल में पीएम मोदी ने उन देशों के दौरे पर जोर दिया है, जहां दशकों से कोई भारतीय पीएम नहीं गए हैं. इसी कड़ी में इस साल जून में पीएम ने मिस्र का दौरा किया. 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस अफ्रीकी देश में गए थे.

इसी तरह पिछले साल मई में पीएम मोदी डेनमार्क गए थे, जो दो दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां दौरा था. अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिरी बार 2002 में डेनमार्क का दौरा किया था. इस साल मई में पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी.

