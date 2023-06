नई दिल्ली: भारत में जब भी विदेशी मेहमान आते हैं तो वह यहां के खाने का स्वाद चखकर दिवाने हो जाते हैं. इसके कई उदाहरण आपके सामने वीडियो के रूप में गुजरे होंगे. अब जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी (Hiroshi Suzuki) का ही एक वीडियो ले लीजिए, जो इन दिनों काफी वायरल है. वीडियो में हिरोशी सुजुकी अपनी पत्नी के साथ वड़ा पाव चैलेंज करते दिख रहे हैं. वीडियो इतना वायरल हुआ है की प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने भी इसे ट्वीट किया है.

हिरोशी सुजुकी ने पुणे की सड़कों पर वड़ा पाव और मिसल पाव जैसे मशहूर महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूट का मजा लिया. जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है. इस दौरान हिरोशी सुजुकी का रिएक्शन देखने लायक है. हिरोशी ने खुद इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में उन्हें वड़ा पाव को चखते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरे लिए थोड़ा तीखा कम.

This is one contest you may not mind losing, Mr. Ambassador. Good to see you enjoying India’s culinary diversity and also presenting it in such an innovative manner. Keep the videos coming! https://t.co/TSwXqH1BYJ

— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2023