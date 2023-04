'जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण को PM मोदी ने राजनीति से हटाया', मन की बात@100 में बोले गृह मंत्री शाह

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान जाति की राजनीति, भाई-भतीजावाद, तुष्टिकरण की समाप्ति और पद्म पुरस्कारों का लोकतंत्रीकरण करना है. वे ‘मन की बात’ राष्ट्रीय कॉनक्लेव कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि ‘मन की बात’ कार्यक्रम की आधे घंटे की कड़ी करोड़ों लोगों को राष्ट्र के प्रति योगदान देने के लिए प्रेरित करती है.

केंद्रीय मंत्री शाह ने ‘मन की बात@100’ सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन संवाद के जरिए लोगों तक बराबर ‘मन की बात’ पहुंचाई और आकाशवाणी को माध्यम बनाया व लोगों से जोड़ने का काम किया. उन्होंने कहा, ‘देश की शक्ति को संगठित करने का काम इस मंच (मन की बात) के जरिये किया गया. प्रधानमंत्री मोदी हर चुनौती को अवसर में बदलते हैं.’

#WATCH | PM Modi has made 2 major contributions to our democracy. One, he has freed the democratic system from casteism, nepotism and appeasement. Second, he has democratised the Padma Awards. Earlier Padma Awards were given on the basis of recommendation but today Padma Awards… pic.twitter.com/vCxAgZmCOK

— ANI (@ANI) April 26, 2023