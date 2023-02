मेघालय में PM मोदी का रोड शो, प्रधानमंत्री को देखने उमड़ी हजारों की भीड़, ऐसा रहा नजारा

शिलॉन्ग. मेघालय विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिलॉन्ग में एक रोड शो किया. सेंट्रल लाइब्रेरी से शुरू होकर ये रोड शो पुलिस बाजार तक गया जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में अपार जनसमूह देखने को मिला. पीएम मोदी का काफिला जहां से निकला वहां दोनों तरफ लोग कतार में खड़े रहे. पीएम मोदी ने लोगों की तरफ हाथ हिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया.

पीएम मोदी ने शिलॉन्ग में राज्य के तीन स्वतंत्रता सेनानियों- यू तिरोट सिंग, यू कियांग नांगबाह और पा तोगन संगमा को भी पुष्पांजलि अर्पित की. पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर शिलॉन्ग में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. शिलॉन्ग में रोड शो और पुलिस बाजार पॉइंट के रास्ते में 1,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था जिसमें मेघालय पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद रहे.

Thank you Shillong. You are spectacular! pic.twitter.com/D82wNoyA2X

— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023