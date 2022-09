मंगलुरु में प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ी भीड़, लगे 'मोदी-मोदी' के नारे-VIDEO

मंगलुरु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु पहुंचे. वहां पीएम मोदी की झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों किनारे लोगों की भीड़ उमड़ आई. इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. कुछ बच्चे तिरंगा लेकर आए थे. भीड़ ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया. इस दौरान ‘मोदी-मोदी’ (PM Modi Road Show) के नारे भी लगे. मंगलुरु में पीएम ने 3800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज देश की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा दिन है. राष्ट्र की सैन्य सुरक्षा हो या फिर आर्थिक सुरक्षा, भारत आज बड़े अवसरों का साक्षी बन रहा है.

#WATCH | People turned out in large numbers on the roads leading to the event venue to welcome Prime Minister Narendra Modi in Karnataka’s Mangaluru pic.twitter.com/lG60XNZOv2

