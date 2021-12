नई दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, PM नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (PM Narendra Modi Meets Russian President Vladimir Putin) से मुलाकात की. इस मुलाकात के बारे में पीएम मोदी ने कहा, “कोविड से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत-रूस संबंधों की वृद्धि की गति में कोई बदलाव नहीं आया है. हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है.” इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में, दुनिया ने कई आमूलचूल बदलाव देखे और विभिन्न प्रकार के भू-राजनीतिक समीकरण सामने आए लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कायम रही.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध वास्तव में अंतरराज्यीय मित्रता का एक अनूठा और विश्वसनीय मॉडल है. वहीं बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, “हम भारत को एक महान शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले मित्र के रूप में देखते हैं. हमारे देशों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं और मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं.” पुतिन ने कहा, वर्तमान में भारत और रूस का साझा निवेश करीब 38 बिलियन है जिसमें कि रूस की तरफ से थोड़ा और निवेश बढ़ने जा रहा है. सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में जिस तरह हम आपसी सहयोग करते हैं ऐसा कोई देश नहीं करता. हम भारत में उच्च तकनीक विकसित करने के साथ-साथ उत्पादन भी करते हैं.

दोनों नेताओं की यह मुलाकात नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हो रही है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया.

