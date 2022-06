भारत का संविधान धाराओं का संग्रह नहीं बल्कि एक विचार है, यह स्वतंत्रता में विश्वास रखता है: पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि, भारत का संविधान सिर्फ एक पुस्तक या धाराओं का संग्रह नहीं है बल्कि यह एक निष्ठा और विचार है. हमारा संविधान स्वतंत्रता में विश्वास रखता है. पीएम मोदी ने यह बात पत्रकार राम बहादुर राय की पुस्तक ‘भारतीय संविधान: अनकही कहानी’ के विमोचन के मौके पर वीडियो संदेश के जरिए की.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, राम बहादुर राय ने जीवन भर नए विचारों की खोज और समाज के सामने कुछ नया लाने की कोशिश की. उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज विमोचन की गई पुस्तक संविधान को व्यापक रूप में प्रस्तुत करेगी. पीएम मोदी ने कहा कि 18 जून को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की लोकतांत्रिक गतिशीलता के पहले दिन को चिह्नित करते हुए संविधान के पहले संशोधन पर हस्ताक्षर किए थे.

My remarks at release of book written by Shri Ram Bahadur Rai. https://t.co/ApapYWx1AE

— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2022