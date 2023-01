VIDEO: पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध, हुबली में रोड शो के दौरान घेरा तोड़ युवक ने की माला पहनाने की कोशिश

हुबली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने के लिए कर्नाटक के हुबली पहुंचे, जहां रोड शो के दौरान एक युवक ने सुरक्षा घेरा तोड़कर उन्हें माला पहनाने की कोशिश की. हालांकि वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उस व्यक्ति को तुरंत वहां से हटा दिया. इसके बाद पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ गए.

पीएम मोदी यहां आयोजित होने वाले 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे. आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है.

#WATCH | Karnataka: A young man breaches security cover of PM Modi to give him a garland, pulled away by security personnel, during his roadshow in Hubballi.

(Source: DD) pic.twitter.com/NRK22vn23S

— ANI (@ANI) January 12, 2023