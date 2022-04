400वें प्रकाश पर्व पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी, पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को किया याद

नई दिल्ली: गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार रात दिल्ली स्थित लाल किले से देशवासियों को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी किया. इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, नई सोच, सतत परिश्रम और शत प्रतिशत समर्पण, ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है. आजादी के अमृत महोत्सव में देश का भी यही संकल्प है. हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है. हमें लोकल पर गर्व करना है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है.

पीएम मोदी ने कहा कि, भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा नहीं पैदा किया. आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं. हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रखते हैं.

Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative coin and postage stamp on the occasion of the 400th Parkash Purab celebrations at Red Fort, Delhi. pic.twitter.com/voE4KWRO5Q

— ANI (@ANI) April 21, 2022