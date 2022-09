VIDEO: एंबुलेंस के लिए पीएम मोदी ने रोका अपना काफिला, सड़क मार्ग से गांधी नगर जा रहे थे

अहमदाबाद. अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रुकवा दिया. एंबुलेंस निकलने के बाद ही उन्होंने काफिले को चलने की इजाजत दी. जानकारी के मुताबिक, यह वाकया अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त भाट गांव के पास हुआ. जब काफिला यहां गुजर रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि पीछे से एंबुलेंस आ रही है. उन्होंने तुरंत काफिले को सड़क किनारे खड़े होने को कहा.

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi, en route from Ahmedabad to Gandhinagar, stopped his convoy to give way to an ambulance pic.twitter.com/yY16G0UYjJ

— ANI (@ANI) September 30, 2022