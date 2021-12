नई दिल्ली. कानपुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने तीन तलाक (Triple Talaq) पाने वाली और स्‍वनिधि योजना (Prime Minister Svanidhi Scheme) की लाभार्थी महिला से बात की. उन्‍होंने महिला के सिर पर हाथ रखते हुए उनका साहस बढ़ाया और कहा कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं इससे वे आत्‍मविश्‍वास से भर जाएंगी.

कानपुर के किदवईनगर की रहने वाली फरजाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि उनके पति ने चार साल पहले उन्हें तीन तलाक दे दिया था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है. फरजाना ने बताया कि पीएम स्वानिधि योजना के तहत लिए गए कर्ज की मदद से वो डोसा और इडली बेचकर एक छोटा फास्ट फूड ज्वाइंट चलाती हैं. उन्‍होंने कहा कि जब उनके पति ने उन्‍हें छोड़ा तो उन्‍हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी. फरजाना ने पीएम मोदी से कहा कि अगर वो अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हैं तो केवल सरकार की योजनाओं के कारण ही संभव हो सका है.

इस पर पीएम मोदी ने महिला के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि हिम्‍मत रखिए आपने बहुत बड़ा काम किया है. फरजाना ने कहा कि पिछले 4 साल से वो तलाक का केस लड़ रही है. फरजाना ने कहा कि मैं अब बस यही चाहती हूं कि जो मेरे ऊपर बीती है वह मेरी बच्चियों पर न बीते. इस दौरान फरजाना ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो खिंचाने का अनुरोध किया ताकि उसे वह अपनी दुकान में लगा सकें. इसके लिए प्रधानमंत्री तुरंत ही मान गए और उन्होंने फरजाना के सिर पर अपना हाथ रख दिया.

In Kanpur, had a satisfying interaction with beneficiaries of various Government schemes. Have a look… pic.twitter.com/PM8T5GbG7y

