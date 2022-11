No Money for Terror Meet: वे आतंकवाद को स्पॉन्सर और सपोर्ट करते हैं; इंटरनेशनल मंच से PM मोदी का पाकिस्तान पर प्रहार

हाइलाइट्स No Money for Terror सम्मेलन में पीएम मोदी ने पाक पर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को वित्तीय मदद करते हैं. आतंकवाद के मददगार देशों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत-पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल समिट ‘नो मनी फॉर टेरर’ का उद्घाटन किया. ‘आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं: आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबले के लिए मंत्रियों का सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, भारत चैन से नहीं बैठेगा. ‘नो मनी फॉर टेरर’ समिट में पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से आतंकवाद के आका के रूप में कुख्यात पाकिस्तान पर हमला बोला और कहा कि कुछ देश आतंकवाद को सपोर्ट और स्पॉन्सर करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवाद को स्टेट स्पांसर नहीं करना चाहिए और वैचारिक सपोर्ट नहीं करना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि आतंकी संगठन कई सोर्सेस से पैसा पाते हैं, मसलन स्टेट सपोर्ट. कुछ देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं. वे आतंकी संगठनों को राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय मदद करते हैं.

‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन में PM मोदी की हुंकार, कहा- आतंकवाद का खात्मा होने तक चैन से नहीं बैठेंगे

उन्होंने आगे कहा कि इंटरनेशल संगठनों को यह नहीं सोचना चाहिए कि युद्ध न होने का मतलब शांति है. प्रॉक्सी वॉर्स यानी छद्म युद्ध भी काफी खतरनाक होते हैं. आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. ऐसे देशों को अलग-थलग किया जाना चाहिए. आतंकवाद का गुप्त रूप से व खुलकर समर्थन करने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया है और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता. उन्होंने कहा कि दशकों से विभिन्न नामों और रूपों में आतंकवाद ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की और इस वजह से देश ने हजारों कीमती जीवन खो दिए लेकिन इसके बावजूद देश ने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया है.

PM Modi at No Money for Terror meet: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में और क्या-क्या कहा

-आतंकवाद के खात्मे के लिए व्यापक, सक्रिय रणनीति के तहत कार्रवाई आवश्यक है. आतंकवादियों का पीछा करें, उनके समर्थन नेटवर्क को तोड़ें और उनके वित्तीय स्रोतों को निशाना बनाएं.

-आतंकवाद का गुप्त रूप से व खुलकर समर्थन करने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है.

-आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ व्यापक रणनीति नहीं बनी तो सामरिक लाभ जल्द ही बेअसर हो जाएंगे.

-आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी.

-कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं:

-एक समान, एकीकृत, शून्य-सहनशीलता का दृष्टिकोण ही आतंकवाद को हरा सकता है.

-आतंकवाद का दीर्घकालिक प्रभाव गरीब और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अधिक पड़ता है.

-सभी आतंकवादी हमलों के खिलाफ समान आक्रोश व कार्रवाई होनी चाहिए.

-आतंकवाद से निपटने के लिए संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई बेहद आवश्यक.

