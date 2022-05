Video: तमिलनाडु दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, बोले- 'यादगार यात्रा के लिए धन्यवाद'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुरुवार को तमिलनाडु (PM Modi Tamil Nadu Visit) के दौरे पर थे. तमिलनाडु में उनका जोरदार स्वागत हुआ था. अब शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने दौरे को लेकर जनता का धन्यवाद किया है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर तमिलनाडु की जनता का आभार जताया है.

अपनी तमिलनाडु दौरे को याद करते हुए पीएम मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट किया. ट्वीट में उन्होने लिखा धन्यवाद तमिलनाडु. कल की यात्रा यादगार यात्रा थी. अपने ट्वीट के साथ पीएम मोदी ने दौरे से संबंधित 2 मिनट से अधिक का वीडियो भी शेयर किया.

गौरतलब है कि पीएम मोदी गुरुवार को तमिलनाडु दौरे पर थे. उनके आगमन पर चेन्नई (PM Modi Chennai visit) में उनका जोरदार स्वागत किया गया था. चेन्नई पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो भी किया था. इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और जब तक पीएम मोदी ने रोड शो किया तब तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे.

Thank you Tamil Nadu! Yesterday’s visit was memorable. Here are the highlights. pic.twitter.com/hKMYDN0McR

— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2022